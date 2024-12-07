В субботу вновь открылся собор Парижской Богоматери, в котором пять с половиной лет велись восстановительные работы после пожара 2019 года.
Видео ⟩ В Париже в присутствии мировых лидеров открывают отреставрированный Нотр-Дам де Пари
850-летняя постройка вновь примет гостей в эту субботу и воскресенье, и ожидается, что среди гостей будут более 40 глав государств и правительств, религиозных лидеров и других официальных лиц, однако папа Франциск уже заявил, что он не будет присутствовать.
Не примет участие и президент США Джо Байден, однако прибудет новоизбранный президент Дональд Трамп. Кроме того, примет участие президент Украины Владимир Зеленский, и украинские официальные лица допускают их встречу в Париже.
Официальная и религиозная церемония началась в субботу, в 19:00, по местному времени.
Торжественная церемония открытия состоится только в помещениях с учетом неблагоприятного прогноза погоды, сообщил в пятницу Елисейский дворец.
Церемония перенесена в помещения после того, как метеорологическая служба Meteo France спрогнозировала порывы ветра до 22 метров в секунду, заставив переупорядочить мероприятия, говорится в сообщении офиса президента Эммануэля Макрона.
На церемонии Макрон, обещавший восстановить шедевр готики в течение пяти лет после пожара, произнес обращение к римско-католическому духовенству, иностранным чиновникам и жертвователям, внесшим вклад в восстановление.
После этого архиепископ Парижский провел в соборе богослужение и благословил большой орган, который не был поврежден, но должен был быть очищен от токсичной свинцовой пыли.
Затем последуют телепередача и концерт.
В воскресенье в соборе пройдет месса освящения алтаря. Ожидается, что в ней примут участие Макрон и около 170 епископов из Франции и других стран, а также священники из 106 приходов Парижа.
Вечером пройдет месса для широкой общественности; это будет первый раз, когда посетители смогут попасть в отреставрированный собор.
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