Видео В Париже в присутствии мировых лидеров открывают отреставрированный Нотр-Дам де Пари

850-летняя постройка вновь примет гостей в эту субботу и воскресенье, и ожидается, что среди гостей будут более 40 глав государств и правительств, религиозных лидеров и других официальных лиц, однако папа Франциск уже заявил, что он не будет присутствовать.

Не примет участие и президент США Джо Байден, однако прибудет новоизбранный президент Дональд Трамп. Кроме того, примет участие президент Украины Владимир Зеленский, и украинские официальные лица допускают их встречу в Париже.

Фото: Reuters/ScanPix

Официальная и религиозная церемония началась в субботу, в 19:00, по местному времени.

Торжественная церемония открытия состоится только в помещениях с учетом неблагоприятного прогноза погоды, сообщил в пятницу Елисейский дворец.

Церемония перенесена в помещения после того, как метеорологическая служба Meteo France спрогнозировала порывы ветра до 22 метров в секунду, заставив переупорядочить мероприятия, говорится в сообщении офиса президента Эммануэля Макрона.

На церемонии Макрон, обещавший восстановить шедевр готики в течение пяти лет после пожара, произнес обращение к римско-католическому духовенству, иностранным чиновникам и жертвователям, внесшим вклад в восстановление.

После этого архиепископ Парижский провел в соборе богослужение и благословил большой орган, который не был поврежден, но должен был быть очищен от токсичной свинцовой пыли.

Затем последуют телепередача и концерт.

В воскресенье в соборе пройдет месса освящения алтаря. Ожидается, что в ней примут участие Макрон и около 170 епископов из Франции и других стран, а также священники из 106 приходов Парижа.

Вечером пройдет месса для широкой общественности; это будет первый раз, когда посетители смогут попасть в отреставрированный собор.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!