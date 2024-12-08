Дональд Трамп: США не должны вмешиваться в конфликт в Сирии

"Россия, поскольку она так увязла в Украине и потеряла там более 600 000 солдат, похоже, не в состоянии остановить этот буквальный марш через Сирию, страну, которую она защищала в течение многих лет", - говорится в посте Трампа от 7 декабря.

При этом, по его мнению, вытеснение российских сил "и самого Асада" из Сирии, которое происходит в настоящий момент, - "может быть, лучшее, что может с ними случиться".

Источник своих данных о российских потерях в Украине Дональд Трамп не указал.

Участие Трампа и Зеленского в открытии собора Парижской Богоматери

7 декабря Трамп присутствовал в Париже на церемонии открытия собора Парижской Богоматери. На фото, сделанном в Елисейском дворце, он позировал вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой украинского государства Владимиром Зеленским.

В церемонии открытия собора Парижской Богоматери, состоявшейся спустя более пяти лет после случившегося в апреле 2019 года сильного пожара, уничтожившего крышу и часть внутреннего убранства здания, приняли участие около сорока глав государств и правительств.

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