По данным сайта по отслеживанию авиарейсов Flightradar24, самолет "Ил-76" сирийской государственной авиакомпании Syrian Air поднялся из аэропорта Дамаска в 4:55 (3:55 по латвийскому времени). Самолет следовал в направлении побережья, где находятся базы воздушно-морских сил России. В 5:32 (4:32 по латвийскому времени) самолет резко развернулся и начал приземляться. В 5:39 (4.:9 по латвийскому времени) самолет пропал с экранов радаров, и в этот момент он находился на высоте 500 метров.

"Она исчезла с экранов радаров, возможно, был выключен транспондер, но, на мой взгляд, более вероятно, что самолет был сбит", - сказал агентству Reuters один из источников.

Однако подтверждения того, что самолет, в котором находился Асад, рухнул или был сбит, нет. Также неизвестно ее местонахождение.

Считается, что Асад, скорее всего, хотел бежать в Россию.

Ранее сообщалось, что Асад вылетел на этом самолете из Дамаска после того, как вооруженные группировки, воюющие против сирийских правительственных войск, вошли в столицу. Боевики заявили, что они свергли режим Асада.

Сирийские повстанцы 8 декабря вошли в Дамаск:

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