Организация Young Folks получила награду за лучшую работу с молодежью

Конкурс проводится Министерством образования и науки Латвии уже в десятый раз, отмечая лучших в работе с молодежью. В этом году на конкурс было подано 47 заявок в восьми категориях, охватывающих работу муниципалитетов, молодежных центров, неправительственных организаций и специалистов.

Как и в предыдущие годы, лауреаты конкурса получили особую награду - статуэтку супергероя, символизирующую смелость и профессионализм в работе с молодежью, а также вклад в улучшение качества жизни молодых людей в Латвии.

Несмотря на заслуженное признание, организация Young Folks продолжает искать спонсоров и нуждается в финансовой поддержке. Организация испытывает трудности с оплатой двухэтажного офиса, где еженедельно проходит более 30 мероприятий для молодежи. С наступлением зимы расходы на отопление и коммунальные услуги значительно возросли.

Young Folks - это некоммерческая молодежная организация, где занятия по душе могут найти не только дети и подростки, но и взрослые. Через неформальное образование и конструктивное общение этот молодежный центр создает гостеприимную и вдохновляющую среду, где каждый человек может раскрыть свой потенциал, реализовать свои мечты и внести положительный вклад в общество.

Подробнее об организации Young Folks, а также о том, как ей помочь, можно прочитать на их странице в социальных сетях или на портале Young Folks.

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