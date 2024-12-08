В Telegram-канале Зеленский подчеркнул, что Украину интересуют прежде всего "эффективные гарантии мира".

Война "не может быть закончена просто бумажкой и некоторыми подписями. И прекращенный огонь без гарантий в любой момент может снова вспыхнуть", - предупредил президент Украины.

"Необходимо гарантировать надежность мира, и нельзя закрывать глаза на оккупацию", - заявил Зеленский, добавив, что Украина потеряла в войне 43 000 солдат, а еще 370 000 солдат были ранены.

За несколько часов до этого Трамп в записи на платформе Truth Social призывал начать переговоры между Украиной и Россией.

"Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. (...) Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры", - подчеркнул Трамп.

"Слишком много жизней так ненужно потеряно, слишком много семей разрушено, и если это продолжится, то может обернуться чем-то гораздо большим и гораздо худшим", - предупредил новоизбранный президент США.

"Я хорошо знаю Владимира [Путина]. Это его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что в субботу в Париже прошла трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Макрона. В соцсетях президент Украины в субботу вечером охарактеризовал переговоры как "хорошие и продуктивные".

Открытие восстановленного собора Парижской Богоматери:

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