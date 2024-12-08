Программа: как контрабанда попадает в Латвию?

Начальник Даугавпилсского управления погранохраны Марис Пукинский отметил, что попыток переправить контрабанду в Латвию через "зеленую" границу стало меньше.

Он также рассказал, что преступники стали меньше использовать дроны, но активно пользуются метеорологическими шарами.

"Но опять же они очень зависят от погодных условий. В какую сторону дует ветер. Баллоны летят высоко, их нельзя видеть, а контролируют при помощи устройств GPS. На нашей территории было около 15 случаев. Даугаву в данный момент не используют, но это связан с погодными условиями. Низкий уровень воды, но мы готовы. У нас установлены на Даугаве новые башни и теперь река будет больше просматриваться", - поведал Пукинский.

В свою очередь заместитель директора таможенного управления Службы государственных доходов (VID) Сандра Карклиня-Админе поделилась, как чаще всего ввозят сигареты.