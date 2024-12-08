Латгальская студия Латвийского радио рассказала о последних тенденциях в потоке нелегальных товаров в Латвию, сообщает портал LSM+.
Программа: как контрабанда попадает в Латвию?
Начальник Даугавпилсского управления погранохраны Марис Пукинский отметил, что попыток переправить контрабанду в Латвию через "зеленую" границу стало меньше.
Он также рассказал, что преступники стали меньше использовать дроны, но активно пользуются метеорологическими шарами.
"Но опять же они очень зависят от погодных условий. В какую сторону дует ветер. Баллоны летят высоко, их нельзя видеть, а контролируют при помощи устройств GPS. На нашей территории было около 15 случаев. Даугаву в данный момент не используют, но это связан с погодными условиями. Низкий уровень воды, но мы готовы. У нас установлены на Даугаве новые башни и теперь река будет больше просматриваться", - поведал Пукинский.
В свою очередь заместитель директора таможенного управления Службы государственных доходов (VID) Сандра Карклиня-Админе поделилась, как чаще всего ввозят сигареты.
"Если мы смотрим на восточную границу, то ввоз сигарет, в основном проходит через контрольно-пропускной пункт в Индре и в основном сигареты везут железнодорожным транспортом. Также прячут сигареты в автотранспорте, прячут в разных местах, создавая тайники - стены, потолок, водительская кабина", - сказала она.
По ее словам, за десять месяцев этого года таможня изъяла почти 22 миллиона контрабандных сигарет. За этот же период прошлого года было найдено около 7 миллионов сигарет.
"Также по-прежнему фиксируем попытки ввоза алкоголя. За десять месяцев изъяли 2350 литров алкогольных напитков. В сравнении с прошлым годом прирост удвоился. Больше всего обнаружили на восточной границе - 2220 литров", - добавила Сандра Карклиня-Админе.
Карклиня-Админе рассказала, что в этом году на восточной границе были задержаны две крупные партии наркотиков.
"Всего было 406 килограммов, которые планировалось перевезти через границу в Россию. Обнаружили на контрольных пунктах в Гребнево и Терехово. В процессе сканирования транспортных средств обнаружили тайники. В одном случае нашли 185 килограмм гашиша, а во втором 221 килограмм гашиша. В истории нашей работы - это большой объем, ранее такого не было", - сказала Карклиня-Админе.
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