Фото Сирийцы громят дворец Асада, группировки военных установили комендантский час

Комендантский час начинается в 16:00 (в 15:00 по латвийскому времени) и продлится до 5:00 утра (4:00 по латвийскому времени).

Хотя лидер крупнейшей повстанческой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Мухаммад аль-Джулани призвал не разрушать имущество, поступают сообщения о многочисленных случаях грабежа и взрывов.

Военные и жители вошли во дворец Асада в Дамаске, люди выносят из него посуду и другие предметы. В замке также произошел разгром.

Люди 8 декабря громят резиденцию Асада в Дамаске:

Разграбляются и госучреждения, в том числе Министерство обороны и Министерство культуры.

Толпа напала на посольство Ирана в Дамаске. На видео, показанном телеканалом Al Arabiya, видны разрушения, нанесенные зданию, в том числе выбитые окна, а также помещения с разбросанными по полу бумагами.

Люди 8 декабря громят посольство Ирана в Дамаске Фото: AFP / Scanpix

На кадрах также видно, что толпа повредила портреты убитых иранского генерала Касема аль-Солеймани и лидера ливанской шиитской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

Иран был одним из главных сторонников режима Асада.

Телеканал Al Jazeera сообщает, что на территорию резиденции посла Италии в Дамаске вошла группа вооруженных людей, которые похитили три автомобиля.

Грабители также врываются в жилища местных жителей, но это не военные, а люди из пригородов, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на рассказ местных жителей.

Ранее сообщалось, что сирийские повстанческие группировки в воскресенье захватили Дамаск, а диктатор Башар Асад скрылся и его местонахождение неизвестно. Его самолет ранее пропал с радаров.

Мятежники 8 декабря захватили Дамаск:

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