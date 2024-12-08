Фото Ринкевич объяснил, почему не присутствовал на открытии собора Парижской Богоматери

В мероприятии приняли участие президенты Эстонии и Литвы, однако Эдагр Ринкевич на присутствовал на мероприятии, что вызвало недоумение у многих пользователей соцсетей.

В воскресенье, 8 декабря, президент Латвии наконец объяснил свое решение на платформе X.

Он опроверг слухи о том, что его не пригласили на открытие собора Парижской Богоматери.

"Приглашение посетить Париж пришло во второй половине ноября, когда уже был запланирован "Концерт в Рижском замке", на котором чествовали представителей регионов/отраслей за их вклад в развитие Латвии. Оценив обстоятельства, я решил придерживаться запланированного графика", - сказал президент.

"Я рад за собор в Париже, мой собор - это также наши люди", - сказал Ринкевич.

Уже сообщалось, что собор Парижской Богоматери в Париже вновь открыли после пяти с половиной лет реставрационных работ после пожара 2019 года.

Архиепископ Парижский вновь открыл двери исторического собора, сначала трижды символически постучавшись в них. Архиепископ велел собору "открыть свои двери".