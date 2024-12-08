Вечером 7 декабря в Париже в присутствии иностранных лидеров открылся пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в грандиозном мероприятии не участвовал. Почему так?
Фото ⟩ Ринкевич объяснил, почему не присутствовал на открытии собора Парижской Богоматери
В мероприятии приняли участие президенты Эстонии и Литвы, однако Эдагр Ринкевич на присутствовал на мероприятии, что вызвало недоумение у многих пользователей соцсетей.
В воскресенье, 8 декабря, президент Латвии наконец объяснил свое решение на платформе X.
Он опроверг слухи о том, что его не пригласили на открытие собора Парижской Богоматери.
"Приглашение посетить Париж пришло во второй половине ноября, когда уже был запланирован "Концерт в Рижском замке", на котором чествовали представителей регионов/отраслей за их вклад в развитие Латвии. Оценив обстоятельства, я решил придерживаться запланированного графика", - сказал президент.
"Я рад за собор в Париже, мой собор - это также наши люди", - сказал Ринкевич.
Уже сообщалось, что собор Парижской Богоматери в Париже вновь открыли после пяти с половиной лет реставрационных работ после пожара 2019 года.
Архиепископ Парижский вновь открыл двери исторического собора, сначала трижды символически постучавшись в них. Архиепископ велел собору "открыть свои двери".
Гостями церемонии в том числе были президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и избранный президент США Дональд Трамп. Всего в церемонии приняли участие около 40 глав государств и правительств.
Зеленского встретили аплодисментами в отреставрированной церкви.
На церемонии Макрон, обещавший восстановить шедевр готики в течение пяти лет после пожара, обратился к римско-католическому духовенству, иностранным чиновникам и жертвователям, внесшим вклад в восстановление.
После этого архиепископ Парижский провел в соборе богослужение и благословил большой орган, который не был поврежден, но должен был быть очищен от токсичной свинцовой пыли.
Затем последовал торжественный концерт.
В воскресенье в соборе пройдет месса освящения алтаря. Ожидается, что в ней примут участие Макрон и около 170 епископов из Франции и других стран, а также священники из 106 приходов Парижа.
Вечером пройдет месса для широкой общественности; это будет первый раз, когда посетители смогут попасть в отреставрированный собор.
Галерея: Торжественное открытие отреставрированного собора Парижской Богоматери
Видео: 7 декабря в Париже образовались заторы
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