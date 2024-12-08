"Конец диктатуры Асада - позитивное и долгожданное событие. Оно также показывает слабость сторонников Асада - России и Ирана", - написала Каллас в соцсети Х.

Она добавила, что приоритетом ЕС является "обеспечение безопасности" в регионе, и пообещала сотрудничать со "всеми конструктивными партнерами" в Сирии и во всем регионе.

"Процесс восстановления Сирии будет долгим и трудным, и все стороны должны быть готовы к конструктивному взаимодействию", - сказала она.

Падение режима Асада приветствовали и европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Варварское государство пало. Наконец-то", - написал Макрон на платформе Х.

"Я отдаю должное сирийскому народу, его мужеству и терпению. В этот момент неопределенности я желаю ему мира, свободы и единства", - добавил президент Франции.

Шольц назвал падение Асада хорошей новостью и призвал к политическому решению для стабилизации раздираемой войной страны.

"Башар Асад жестоко угнетал свой народ, на его совести бесчисленное количество жизней, многие люди были вынуждены бежать из Сирии, многие из них перебрались и в Германию. Сирийский народ познал ужасные страдания. Поэтому конец правления Асада в Сирии - это хорошая новость", - такое заявление Олафа Шольца распространила пресс-служба правительства Германии в воскресенье, 8 декабря.

Сообщается, что сирийские повстанческие группировки захватили Дамаск в воскресенье, но диктатор Башар Асад бежал, и его местонахождение неизвестно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!