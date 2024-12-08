Латвийская Евангелическо-лютеранская церковь (LELB) выдвинула на пост архиепископа Рижского викария Риналда Грантса и декана Дзинтарса Лаугалиса.
На пост архиепископа Рижского выдвинуты два кандидата
Как свидетельствует запись на странице нынешнего архиепископа Яниса Ванагса в социальной сети Facebook, в рижской церкви Лютера в Торнякалнсе в субботу, 7 декабря, состоялось собрание Рижского архидиоцеза, в котором приняли участие 108 делегатов синода - священники и представителей общин.
Из четырех кандидатов на пост архиепископа Рижского они должны были выбрать как минимум двух, которые примут участие в выборах 7 июня будущего года.
На заседании капитула Рижского архидиоцеза в сентябре были утверждены четыре претендента LELB на пост архиепископа Рижского, из которых в результате тайного голосования нужный порог в 51% преодолели Грантс и Лаугалис.
По словам Ванагса, оба кандидата еще должны будут встретиться с капитулами, коллегией епископов и, возможно, синодами остальных диоцезов.
Как сообщалось, процесс избрания нового архиепископа начат в связи с планируемым выходом на пенсию действующего архиепископа LELB Ванагса, который служит на этом посту более 30 лет.
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