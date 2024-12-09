Башар Асад: как офтальмолог из Лондона стал правителем Сирии

После неудачной попытки краткосрочного союза между Египтом и Сирией (1958–1961) в Дамаске захватила власть партия арабского социалистического возрождения Баас, следующая идеям панарабского национализма. Как и большинство арабских стран того времени, Сирия не была демократическим государством и не проводила многопартийных выборов.

Община алавитов, к которой принадлежит семья Асадов, была одной из наиболее обездоленных в Сирии, и многие алавиты использовали сирийскую армию в качестве социального лифта. Хафез Асад отличился как армейский офицер и убежденный сторонник партии Баас, и в 1966 году стал министром обороны.

Хафез Асад продолжал укреплять свое влияние, концентрируя власть в стране в своих руках, и в 1971 году стал президентом — должность, которую он занимал вплоть до своей смерти в 2000 году. На фоне послевоенной истории Сирии, отмеченной целой чередой военных переворотов, подобное долголетие было результатом умелого политического манипулирования.

Он правил железной рукой, подавляя оппозицию и инакомыслие. Однако во внешней политике Асад был довольно прагматичен: он активно сотрудничал с Советским Союзом, но при этом присоединился к международной коалиции, возглавляемой США, в ходе войны в Персидском заливе в 1991 году.

Студент-медик в Лондоне

Асма аль-Ахрас Фото: Getty Images

С самого начала Башар Асад выбрал для себя путь, далекий от политики и военного дела. Он решил сделать карьеру в медицине.