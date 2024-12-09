Европа мерзнет, планета нагревается. 2024 год побьет климатический антирекорд, и не один

Изменение климата грозит человечеству катастрофическими последствиями. По данным ООН, только от жары ежегодно погибает полмиллиона человек, а мировая экономика несет триллионные убытки. А есть и другие последствия.

Фото: BBC

Нагревание планеты ведет к сбоям в устоявшейся системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха. В результате раскачиваются погодные «качели» между холодом и зноем, учащаются засухи, морозы, ураганы, лесные пожары и наводнения.

Прошедший ноябрь стал очередным тому свидетельством.

Европа мёрзнет и мокнет

Пока остальной мир бил новые температурные рекорды, прошедший месяц в Европе не вошел даже в десятку самых теплых ноябрей.

А избыточные осадки вызвали разрушительные наводнения в Испании и заставили мокнуть пуще обычного население большей части Восточной Европы, юга Балкан и Греции, жителей Лондона и всего юга Великобритании.

Было не только прохладно и мокро, но и безветрено. В результате обострился энергетический кризис.

Прогулка на севере Англии 20 ноября Фото: PA Media

Цены на свет и тепло в Европе остаются высокими вот уже четвертую зиму из-за развязанной Кремлем газовой войны против ЕС, которая обернулась резким сокращением поставок российского газа после полномасштабного вторжения России в Украину.