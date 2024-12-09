На Филиппинах произошло извержение вулкана. Жителей эвакуируют

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил, что извержение Канлаона произошло в понедельник в 15:03 (9:03 по латвийскому времени). Эвакуация рекомендована в радиусе шести километров от вулкана. Поскольку активность вулкана продолжается, эвакуация возможна и на более обширной территории.

Местная полиция сообщила, что в настоящее время идет эвакуация из четырех деревень на юго-западном склоне вулкана Кастеллана.

Сейсмологи сообщили, что пепел поднялся на высоту 3000 метров над кратером. Такая активность означает, что началось извержение лавы, которое может привести к серии извержений.

В сентябре сотни жителей окрестностей были эвакуированы после того, как вулкан за один день изверг тысячи тонн ядовитых газов.

Канлаон находится на севере острова Негрос на высоте более 2400 метров над уровнем моря и является одним из 24 действующих вулканов на Филиппинах.

Сейсмологи сообщают, что с 1866 года Канлаон извергался более 40 раз.

В 1966 году трое туристов погибли в результате извержения вулканического пепла.

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