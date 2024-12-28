В 2024 году скончалась Мэгги Смит, исполнившая роль профессора Макгонагалл во франшизе о Гарри Поттере, - пожалуй, одна из самых любимых актрис современности. В день ее юбилея TVNET+ вспоминает творческий путь артистки - от малоизвестных образов в театре до сверхпопулярных ролей и культового статуса. И, конечно, признается ей в любви.
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Палочки вверх! Вспоминаем Мэгги Смит - любимую актрису последних десятилетий
Поттериана стала новой главой в жизни Смит, которой она отдала десять лет, появившись в 7 из 8 фильмов серии, при этом - невероятная сила - продолжала сниматься в сторонних проектах.