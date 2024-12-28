Поттериана стала новой главой в жизни Смит, которой она отдала десять лет, появившись в 7 из 8 фильмов серии, при этом - невероятная сила - продолжала сниматься в сторонних проектах.

Этому не смогли помешать даже серьезные проблемы со здоровьем - в 2007 году, во время работы над шестой частью серии, у Смит был обнаружен рак груди. Актриса не прервала работу, а в 2009 году сообщила о полном выздоровлении. Мэгги точно не была настоящей волшебницей?