"Стопроцентно мои последние отношения". Давид Круминьш разошелся с возлюбленной Арнитой

"Каждый день мы чему-то учимся... В последнее время я научился, что есть вещи, которые нельзя прощать, забывать и как-то понимать. Жизнь меняется ежесекундно, но главное не забывать, что мир не останавливаясь движется дальше. Мы все люди, все допускаем ошибки. Дальше остается лишь бороться с последствиями ошибок и не допускать новые.

Так что это были стопроцентно мои последние отношения, потому что чем больше я узнаю людей, тем больше понимаю, насколько хорошо мне одному. Теперь фокус на бизнесе, спорте и адреналине. Конечно, иногда надо и хорошо отдохнуть", - пишет Давид.

Давид и агент по продаже недвижимости Арнита Озолиня этой осенью в реалити-шоу Slavenības. Bez filtra сообщили, что ждут первого общего ребенка. Для Арниты это будет второй ребенок, а у Давида есть двое детей от других отношений - сын и дочь.

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