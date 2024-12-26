Проблемы со щитовидной железой встречаются довольно часто и могут проявляться по-разному - от усталости и изменения веса до учащенного сердцебиения и психоэмоциональных колебаний. Однако хорошая новость заключается в том, что раннее выявление этих проблем и принятие соответствующих мер может помочь предотвратить осложнения, улучшить работу щитовидной железы и качество жизни. Сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане рассказывает о том, как распознать проблемы со щитовидной железой, и дает полезные советы, как их избежать.
Как распознать проблемы со щитовидной железой и как их предотвратить
"Щитовидная железа играет важную роль в поддержании нашего здоровья. Она регулирует обмен веществ, уровень энергии и влияет практически на все процессы в организме. В зависимости от того, является ли щитовидная железа гиперактивной (гипертиреоз) или недостаточно активной (гипотиреоз), о проблемах в работе щитовидной железы может свидетельствовать целый ряд различных симптомов", - говорит фармацевт.
Вот наиболее важные признаки того, что ваша щитовидная железа может работать неправильно. Если вы заметили один или несколько из этих признаков, не откладывайте визит к врачу за консультацией!
Эти признаки могут свидетельствовать о гипертиреозе, когда щитовидная железа работает с повышенной нагрузкой:
- увеличение частоты сердечных сокращений, учащенное сердцебиение, аритмия;
- потеря веса при нормальном или даже повышенном аппетите;
- потливость
- перепады настроения;
- недомогание, мышечная слабость;
- нервозность;
- раздражение глаз, слезоточивость;
- дрожь в теле.
Возможно, щитовидная железа работает слишком медленно и начался гипотиреоз:
- повышенная утомляемость и сонливость;
- озноб;
- замедленный сердечный ритм;
- увеличение веса;
- повышенный уровень холестерина в крови;
- сухость кожи, ломкость волос;
- нарушения памяти.
Другие распространенные признаки:
- припухлость шеи или ощущение, что шея напряжена - это может быть признаком узлов в щитовидной железе;
- затрудненное глотание или дыхание - особенно если щитовидная железа увеличена;
- Изменения в голосе - например, охриплость.
Что делать?
Если вы заметили эти симптомы, необходимо обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы, такие как:
- анализ крови (уровни TSH, T3, T4);
- ультрасонография щитовидной железы;
- тест на антитела (например, антитела к ТПО при аутоиммунных заболеваниях).
Что касается образа жизни,
для поддержания нормального функционирования щитовидной железы необходимо следовать общеизвестным рекомендациям: правильно питаться, стараться поддерживать нормальный вес и сохранять эмоциональное равновесие.
Однако есть еще три вещи, которые весьма желательны для нормального функционирования щитовидной железы. "Йод, селен и витамин D3 необходимы для того, чтобы железа внутренней секреции - щитовидная железа - могла регулировать обмен веществ", - говорит фармацевт Алина Флейшмане.
Йод
Щитовидная железа состоит из фолликулов, заполненных коллоидным раствором. В них вырабатываются гормоны щитовидной железы - тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). "Эти гормоны принимают активное участие в синтезе белка, терморегуляции, развитии скелета, мышц, репродуктивной функции и нервной системы", - объясняет сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Для того чтобы Т4 и Т3 могли синтезироваться и щитовидная железа нормально функционировала, а не бастовала, вызывая ряд других проблем со здоровьем, включая нарушения в работе пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы, очень важно употреблять йод.
"В среднем рекомендуется потреблять 150 микрограммов (мкг) йода в день, в основном с пищей и водой. Кроме того, организм способен накапливать запасы йода, чтобы компенсировать те дни, когда мы не получаем достаточно йода из рациона", - говорит Алина Флейшмане.
В чистом виде йод в природе практически не встречается, в основном он доступен в виде солей. Поскольку в прошлом Латвия долгое время была покрыта ледниками, в почве этого региона очень мало йода, и растения и овощи, которые мы выращиваем, почти не содержат его. Однако можно чаще включать в рацион такую рыбу, как лосось, сельдь, треска и окунь, которая является хорошим источником йода. К сожалению, по данным Всемирной организации здравоохранения, около половины населения Европы не получает достаточного количества йода.
Суточная потребность в йоде в зависимости от возраста:
- 0-5 лет - 90 мкг;
- 6-12 лет - 120 мкг;
- с 12 лет и для взрослых - 150 мкг;
- во время беременности и кормления грудью - 250 мкг.
Витамин D3
Еще один помощник щитовидной железы - витамин D3, который недавно был всесторонне изучен и его значимость доказана. Витамин D3 играет важную роль для здоровья костей, работы мышц, иммунитета и профилактики аутоиммунных заболеваний.
С возрастом кости становятся физиологически более хрупкими, а у женщин в менопаузе гормональные изменения также изменяют кальциевый обмен и повышают риск развития остеопороза, поэтому за уровнем витамина D в крови нужно следить особенно тщательно.
Как известно, даже при хроническом тиреоидите, когда иммунная система атакует собственные клетки щитовидной железы, постепенно разрушая их, важно поддерживать оптимальный уровень D3 в крови, чтобы остановить прогрессирование заболевания и защитить клетки щитовидной железы.
Селен
Хотя этот микроэлемент должен принимать каждый, он особенно важен для тех, у кого диагностировано заболевание щитовидной железы. "Селен обеспечивает функционирование различных ферментов в организме, которые, в свою очередь, контролируют гормональную активность. Одним из таких ферментов является дейодиназа, которая активирует неактивный гормон Т4, обеспечивая все функции щитовидной железы в организме человека", - говорит Алина Флейшмане. Селен также помогает йоду усваиваться в организме и защищает ткани от воздействия свободных радикалов.
Стоит добавить, что, к сожалению, жители не всех регионов могут получать селен естественным путем из своего рациона, поскольку не все почвы богаты этим микроэлементом. В Латвии почва также содержит мало селена, поэтому обычно рекомендуется принимать добавки с селеном.
"Важно выбирать органический селен, который полностью усваивается и активирует селенопротеины в клетках и тканях, обеспечивая тем самым необходимые функции организма,
- рекомендует фармацевт. - При этом людям, у которых уже есть заболевания щитовидной железы, следует уделять еще больше внимания регулярному приему препаратов селена в рекомендуемых дозах. Обычно рекомендуется принимать селен начиная с 200 мкг в день и натощак, так как в этом случае микроэлемент лучше усваивается организмом".
Статья подготовлена в сотрудничестве с Apotheka.
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