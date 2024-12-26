Как распознать проблемы со щитовидной железой и как их предотвратить

В чистом виде йод в природе практически не встречается, в основном он доступен в виде солей. Поскольку в прошлом Латвия долгое время была покрыта ледниками, в почве этого региона очень мало йода, и растения и овощи, которые мы выращиваем, почти не содержат его. Однако можно чаще включать в рацион такую рыбу, как лосось, сельдь, треска и окунь, которая является хорошим источником йода. К сожалению, по данным Всемирной организации здравоохранения, около половины населения Европы не получает достаточного количества йода.