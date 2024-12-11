Мать не должна отдавать свою жизнь ради рождения другого человека. Но, к сожалению, предотвращение материнской смертности остается вечной глобальной задачей. Согласно третьей цели в программе устойчивого развития ООН (ЦУР), страны мира должны снизить уровень материнской смертности до менее 70 смертей на 100 тысяч рождений к 2030 году. Прогнозируется, что при сохранении нынешних темпов прогресса мир не достигнет этой цели. А значит, материнская смертность будет выше на миллион человек, хотя их смерть можно было бы предотвратить.

Положить конец предотвратимой материнской смертности на удивление трудно. Во-первых, существует множество различных причин смертности, которые могут проявляться на всех стадиях беременности. Это затрудняет выбор успешных мер лечения и их долгосрочную эффективность.

Во-вторых, цифра ежегодной материнской смертности исчисляется в сотнях тысяч, а не миллионах. В этой ситуации финансовые доноры и власти предпочитают вкладываться в другие приоритетные задачи здравоохранения.

Всё это не должно умалять значение проблемы материнской смертности.

Потеря матери - это убийственная новость для ее семьи,

в том числе для детей, которые у нее уже, возможно, есть. По данным одного исследования, дети, чьи матери не умерли, с большей вероятностью доживают до десяти лет, и им удается больше учиться в школе.

Активисты, врачи и власти добились значительного прогресса в борьбе с материнской смертностью в нескольких странах мира. Чтобы помочь другим странам повторить их успехи, авторы этой статьи недавно возглавили рабочую группу "Комната 17". С целью дополнить уже ведущуюся работу наша группа предлагает создать глобальный импакт-хаб, сосредоточенный на достижении одной цели - нулевая материнская смертность к 2030 году.

Для измерения прогресса на пути к этой цели импакт-хаб мог бы...