Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что ночью во вторник, 10 декабря, небо прояснится, а воздух остынет до -4...-9 градусов.
Ночью в Латвии усилится мороз
В Курземе температура опустится до 0...-5 градусов. Осадков не ожидается, на дорогах в некоторых районах страны будет скользко. Будет дуть слабый ветер, а на севере во второй половине ночи небо постепенно затянет облаками.
Десятый день декабря ожидается частично облачным и без осадков. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха повысится до -3...+1 градуса, в прибрежных районах +5 градусов.
В Риге в ближайшие сутки будет переменная облачность и без осадков. Ветер слабый, переменного направления. Температура воздуха ночью опустится до -3 градусов, в пригородах - до -7 градусов. Днем воздух прогреется до -1 градуса.
Галерея: Морозный день
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