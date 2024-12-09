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Тело молодого мужчины найдено в мусорном контейнере в Тарту

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Мусорный контейнер у торгового центра в Тарту
Мусорный контейнер у торгового центра в Тарту Фото: Margus Ansu

В полицию 27 ноября поступило сообщение, что в контейнере для бумаги и картона у торгового центра Eeden в Тарту найдено тело 29-летнего мужчины, сообщает Rus.Postimees.

Полиция установила, что это был человек без определенного места жительства.

Для выяснения обстоятельств смерти правоохранители начали расследование.

Ранее в этом году портал Rus.Postimees несколько раз писал о 33-летнем мужчине по имени Александр, который ночует в контейнере для бумаги и картона в Тарту. Полиция заверила, что у торгового центра был найден не этот человек.

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