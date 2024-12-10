Видео В одном из дворов Риги неожиданно появился забор. Может ли владелец так сделать?

Управляющая огражденным домом поясняет, что забор установлен вокруг частной собственности, а заасфальтированная дорога вовсе не является дорогой, а представляет собой двор дома.

В свою очередь, в Департаменте городского развития Рижской думы отмечают, что создание таких тупиков в кварталах многоквартирных домов противоречит обязательным правилам Рижской думы и забор придется снести.

Случаи, когда владельцы земель хотят установить заборы вокруг своих частных владений, находящихся во дворах многоквартирных домов, в последнее время стали происходить чаще, так как нормативные акты больше не требуют разработки строительной документации для установки забора.

Забор вокруг двухэтажного дома на улице Калнциема, 99, появился за один день. Утром 20 ноября жители соседних домов отправились на работу, а вечером, вернувшись домой, обнаружили, что проезд уже перекрыт.

Теперь привычный путь к домам и от них для жителей шести многоквартирных домов оказался закрыт. Этот проезд во двор использовали легковые автомобили, службы вывоза мусора, а также оперативный транспорт.

Видео: Сюжет программы 4. studija

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