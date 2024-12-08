Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, который пять лет назад уверенно занял пост главы центрального банка, за две недели до окончания своих полномочий вовсе не может быть уверен в переизбрании. На данный момент его публично поддержали лишь "Прогрессивные". Другая коалиционная партия - Союз зеленых и крестьян (СЗК) - в пятницу, 6 декабря, выдвинула на должность президента Банка Латвии председателя правления Altum Рейниса Берзиньша, о котором положительно отзывается оппозиционная партия "Латвия на первом месте". Партия премьер-министра "Новое Единство" примет решение по кандидатам на пост президента Банка Латвии в понедельник, 9 декабря.
Правительственная коалиция разделилась в вопросе о кандидате на пост президента Банка Латвии
Как сообщает программа LTV De Facto, на прошлой неделе Мартиньш Казакс встречался с депутатами фракции оппозиционного "Объединенного списка" (ОС).
Однако четкого ответа не получил. ОС не оценивает Казакса критически негативно, но считает, что он мог бы работать лучше.
"На мой взгляд, господин Казакс вел себя очень корректно все эти годы. Он был крайне осторожен в отношении правительства, особенно партии "Единство". И очень спокойно, тихо сигнализировал о серьезных проблемах. По нашему мнению, это нужно было делать гораздо громче", - сказал председатель фракции ОС Эдгар Таварс.
На вопрос, почему он до сих пор не получил достаточной поддержки в Сейме, Казакс признает, что выраженное в последнее время недовольство его несколько озадачивает: "Недовольные голоса начали звучать только в последний месяц моих полномочий. Возможно, на самом деле за этим скрывается что-то другое, но процесс только начался. Главное, чтобы он был прозрачным".
Казакс подчеркивает, что важно и в дальнейшем сохранять политическую независимость Банка Латвии - как в экономическом анализе, так и в надзоре за кредитными учреждениями.
"Введение политического влияния, например, в надзор за банками в интересах каких-либо узких групп действительно недопустимо, этого нельзя делать", - заявляет Казакс.
На просьбу уточнить относительно политической заинтересованности он отвечает, что есть самые разные слухи, но конкретизировать он не может.
Среди возможных кандидатов, которые могут заменить Казакса, в кулуарах упоминались и политики.
Ранее чаще звучало имя министра финансов Арвила Ашераденса ("Новое Единство"), но в последние недели чаще называют имя председателя комиссии Сейма по бюджету и финансам Яниса Рейрса ("Новое Единство") который, однако, в беседе с De Facto заявил, что не претендует на эту должность.
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") недавно отказалась комментировать слухи о кандидатах из своей партии.
"Если кто-то хочет заменить министра финансов и поэтому придумывает историю о том, что он якобы куда-то выдвигается, чтобы это выглядело правдоподобно, мне остается только посмеяться", - сказала Силиня в интервью Латвийскому радио две недели назад.
Среди альтернативных кандидатов неофициально упоминаются несколько коллег Казакса из Банка Латвии, однако на данный момент наиболее реальным конкурентом называют многолетнего руководителя Altum Рейниса Берзиньша. Голоса в его поддержку сейчас пытается собрать входящий в правительство Союз зеленых и крестьян.
"Мы считаем, что это не политическая фигура. Это не политический кандидат. Поэтому мы хотим добиться более широкой поддержки этой кандидатуры, а не только поддержки СЗК при выдвижении", - пояснил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).
Среди причин, почему СЗК на этот раз больше не поддерживает Казакса как президента Банка Латвии, Валайнис называет как недостаточные темпы кредитования, так и рост процентных ставок Европейского центрального банка за последние годы, что удорожило кредиты. При этом, по мнению Валайниса, Казакс не был достаточно активен в предложении других решений.
"Мы не видели такой активной работы, чтобы было слышно, что специфическая ситуация в Латвии и ее проблемы были восприняты. У нас сейчас уровень инфляции снизился, но процентные ставки по-прежнему остаются высокими, а то снижение, которое есть, носит, скорее, символический характер", - критикует Валайнис нынешнего президента банка Латвии.
Лидер оппозиционной партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнар Шлесерс ясно заявил, что его партия не поддержит Казакса на второй срок, поскольку считает, что "он во многом несет ответственность за весь финансовый хаос в стране".
Шлесерс выражает гораздо больше симпатий второму кандидату - Рейнису Берзиньшу, чья супруга Юлия Берзиня занимает руководящие должности в компаниях, принадлежащих семьям Шлесерса и бывшего премьера Андриса Шкеле в Рижском порту.
Сам Рейнис Берзиньш в прошлом работал в Народной партии, был советником министров и президента.
"Рейниса я знаю, но в последние годы мы не встречались. У меня не было никакого отношения к Altum, но тот факт, что Altum значительно увеличил оборот и расширил кредитный портфель, безусловно, является большим плюсом. Он профессионал", - говорит Шлесерс о Берзиньше.
Однако, по словам Шлесерса, Берзиньша также попросят ответить на вопросы о том, как повысить конкурентоспособность Латвии и заставить скандинавские банки кредитовать экономику.
Берзиньш отказался от интервью программе De Facto, пояснив, что сначала хочет поговорить с депутатами других партий. В понедельник, 9 декабря, у него запланированы встречи с "Объединенным списком" и Национальным объединением.
В свою очередь, Казакс отвергает критику, отмечая, что Банк Латвии смог взять на себя ответственность за кредитование только после появления в прошлом году банковского регулятора/
"Задачи, поставленные перед Банком Латвии и включенные в план правительства, были выполнены уже в 2023 году. Другие задачи, к сожалению, все еще задерживаются. Но мы определенно видим, что нижняя точка пройдена, ситуация с кредитованием улучшается", - заявил Казакс.
Партия "Прогрессивныt" выразила поддержку Казаксу, принимая во внимание его достижения на посту.
"У нас проходят отдельные беседы с депутатами, которые также могли бы рассмотреть возможность присоединиться к поддержке "Прогрессивных". Но, откровенно говоря, это второстепенный вопрос. Первостепенным остается то, удастся ли нам в коалиции договориться о едином кандидате или нет. На данный момент я убежден, что это все еще возможно, но многое зависит как от главы правительства, так и от "Нового Единства" в целом", - считает руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев.
"Новое Единство" до сих пор избегало высказывать поддержку Казаксу или любому другому кандидату. Представители партии объясняют это тем, что в первую очередь необходимо было утвердить бюджет страны на следующий год.
"Я, конечно, могу сказать только положительные слова о господине Казаксе. Также и господин Берзиньш сейчас успешно возглавляет Altum. Думаю, что оба являются достойными кандидатами, но, возможно, появится и третий. "Единство" представит свое видение, у нас еще есть целая неделя", - заявила премьер-министр Эвика Силиня.
Известно, что на следующей неделе с Казаксом и Берзиньшем встретится оппозиционное Национальное объединение. В партии не исключают, что после встречи могут поддержать одного из них.
"Мы четко видим, что коалиция раскололась, не может договориться о главе Банка Латвии. Я думаю, что это в целом подчеркивает нестабильность коалиции. Допускаю, что бюджет все хотят принять, но после этого начнутся более активные споры", - прогнозирует оппозиционный депутат Янис Домбрава из Национального объединения.
Оппозиционная партия "Стабильности!" выдвинула на пост президента Банка Латвии Павла Кузьмина, который ранее баллотировался в Европейский парламент от списка этой партии.
Лидер партии Алексей Росликов подтвердил, что партия готова рассмотреть и других кандидатов.
Кандидаты на пост президента Банка Латвии должны быть выдвинуты до вторника, 10 декабря.
Стоит отметить, что весной истекает срок полномочий у двух из шести членов совета Банка Латвии, а одно место уже свободно. Назначение кандидатов на вакантные должности будет в компетенции нового президента банка.
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