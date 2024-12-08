Правительственная коалиция разделилась в вопросе о кандидате на пост президента Банка Латвии

Однако, по словам Шлесерса, Берзиньша также попросят ответить на вопросы о том, как повысить конкурентоспособность Латвии и заставить скандинавские банки кредитовать экономику.

Берзиньш отказался от интервью программе De Facto, пояснив, что сначала хочет поговорить с депутатами других партий. В понедельник, 9 декабря, у него запланированы встречи с "Объединенным списком" и Национальным объединением.

В свою очередь, Казакс отвергает критику, отмечая, что Банк Латвии смог взять на себя ответственность за кредитование только после появления в прошлом году банковского регулятора/

"Задачи, поставленные перед Банком Латвии и включенные в план правительства, были выполнены уже в 2023 году. Другие задачи, к сожалению, все еще задерживаются. Но мы определенно видим, что нижняя точка пройдена, ситуация с кредитованием улучшается", - заявил Казакс.

Партия "Прогрессивныt" выразила поддержку Казаксу, принимая во внимание его достижения на посту.

"У нас проходят отдельные беседы с депутатами, которые также могли бы рассмотреть возможность присоединиться к поддержке "Прогрессивных". Но, откровенно говоря, это второстепенный вопрос. Первостепенным остается то, удастся ли нам в коалиции договориться о едином кандидате или нет. На данный момент я убежден, что это все еще возможно, но многое зависит как от главы правительства, так и от "Нового Единства" в целом", - считает руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев.