2025-й. Вот мы и оказались там, где несколько десятилетий назад видели рассвет технологий, закат цивилизаций или торжество природы. Каждый писатель, художник и режиссер, бравшийся за эту дату, делал ее знаком, в котором сходились надежды, страхи и амбиции. Миры 2025 года разнообразны, и все как один принадлежат своему времени. Что из этих образов сбылось, что остается мечтой, а что превратилось в предупреждение?
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"Так много технологий, так мало таланта". Каким 2025 год видели фантасты?
На страницах книг и экранов этот год представал то сияющими городами, то пустошами, где выживание - единственное занятие людей. В одном мире это война машин и цифровая диктатура, в другом - попытка человечества начать заново среди звезд.
Местами эти прогнозы наивны, местами комично ошибочны. Но что сбылось из этих предсказаний? И почему некоторые из них оказались страшно близки к реальности?