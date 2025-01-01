2025-й. Вот мы и оказались там, где несколько десятилетий назад видели рассвет технологий, закат цивилизаций или торжество природы. Каждый писатель, художник и режиссер, бравшийся за эту дату, делал ее знаком, в котором сходились надежды, страхи и амбиции. Миры 2025 года разнообразны, и все как один принадлежат своему времени. Что из этих образов сбылось, что остается мечтой, а что превратилось в предупреждение?