Часть Кишезерса скоро перестанет быть общедоступной

Во вторник Кабинет министров утвердил постановление о передаче Министерству внутренних дел земельного участка на берегу Кишэзерса, который будет присоединен к существующему участку на улице Эзермалас, 8А, где планируется развитие Академии внутренней безопасности.

Передаваемая собственность принадлежит государству, но находится в правовом ведении самоуправления. На 1 января 2024 года ее кадастровая стоимость составляла 11 624 евро.

Согласно информации из Информационной системы государственного кадастра недвижимости, для объекта недвижимости установлено два назначения использования - природные угодья, парки, зеленые зоны и другие территории объектов рекреационного значения, если разрешенная на них хозяйственная деятельность не относится ни к одному другому назначению использования, указанному в классификации, на площади 9752 квадратных метров и публичных вод на площади 1872 квадратных метров.

Земельный участок необходим для строительства нового учебного корпуса, обеспечивающего организацию практических занятий, в том числе тренировок по спасению на воде. На берегу озера планируется построить понтон и причал.