На Кишэзерсе планируется создать инфраструктуру для обучения спасателей и развития Академии внутренней безопасности, и планируется, что соответственный участок озера больше не будет публично доступен, решило во вторник правительство.
Часть Кишезерса скоро перестанет быть общедоступной
Во вторник Кабинет министров утвердил постановление о передаче Министерству внутренних дел земельного участка на берегу Кишэзерса, который будет присоединен к существующему участку на улице Эзермалас, 8А, где планируется развитие Академии внутренней безопасности.
Передаваемая собственность принадлежит государству, но находится в правовом ведении самоуправления. На 1 января 2024 года ее кадастровая стоимость составляла 11 624 евро.
Согласно информации из Информационной системы государственного кадастра недвижимости, для объекта недвижимости установлено два назначения использования - природные угодья, парки, зеленые зоны и другие территории объектов рекреационного значения, если разрешенная на них хозяйственная деятельность не относится ни к одному другому назначению использования, указанному в классификации, на площади 9752 квадратных метров и публичных вод на площади 1872 квадратных метров.
Земельный участок необходим для строительства нового учебного корпуса, обеспечивающего организацию практических занятий, в том числе тренировок по спасению на воде. На берегу озера планируется построить понтон и причал.
Для реализации этого плана строительства необходимо передать недвижимость от Рижского самоуправления Министерству внутренних дел, подчеркивают в министерстве. Согласно Закону о землеустройстве, Кишэзерс включен в список общественных вод, и эти воды доступны для всех, но на конкретном участке доступ к нему не будет обеспечен, так как прилегающая территория является объектом критической инфраструктуры.
Кроме того, на планируемое строительство понтонов и причала на берегу Кишезерса не повлияет законодательный запрет на строительство в общественных водах, так как согласно правилам использования и застройки территории Риги у кромки воды разрешается строить пристани для плавучих средств.
Строительство понтонов и пристани будет финансироваться из выделенных Министерством внутренних дел средств госбюджета.
Этот шаг необходим не только для развития Академии внутренней безопасности, но и для укрепления внутренней безопасности страны в целом, так как позволит более эффективно организовать обучение спасательным операциям на воде и будет способствовать повышению уровня профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел, отметили в министерстве.
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