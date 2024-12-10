В Балви агрессивный мужчина угрожал взорвать больницу. Потом взрыв прогремел в его квартире

По утверждениям местных жителей, в день событий мужчина посетил и местный пункт бригад Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), где ему в помощи отказали. Не комментируя конкретную ситуацию, агентству LETA в службе отметили, что в случае, если пациент приходит в место локализации бригады и человеку необходима неотложная помощь, в ней не отказывают и всегда оказывают. NMPD призывает жителей не приходить самим в пункты бригад, а всегда звонить на чрезвычайный номер 113, так как в пункте бригад медики не находятся все время - они могут быть на вызовах в зависимости от оперативной ситуации в бригадах или быть передислоцированы в другое место.