В субботу, 7 декабря, в квартире в Балви произошел взрыв, причины которого полиция еще выясняет. До произошедшего жилец квартиры угрожал взорвать больницу, выяснило агентство LETA.
В Балви агрессивный мужчина угрожал взорвать больницу. Потом взрыв прогремел в его квартире
Во второй половине дня в субботу был получен вызов на улицу Райня в Балви, где по информации звонившего прозвучал звук, похожий на взрыв. На месте событий было констатировано, что в квартире на пятом этаже здания выбиты стекла. Пожара констатировано не было, жилой дом проверили, эвакуация людей не потребовалось, узнало агентство LETA в Пожарно-спасательной службе.
Полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс, выясняются обстоятельства, назначены экспертизы, подтвердили в Госполиции. Более подробного комментария о причине взрыва полиция предоставить не смогла.
Агентству LETA известно, что до взрыва мужчина был в местной больнице. Главврач медучреждения Сигита Друбиня рассказала, что мужчина пришел в больницу сам и попросил помощи в лечении алкоголизма. Ему объяснили, что лечение такого вида обеспечивается в сотрудничестве со Стрентчской психоневрологической больницей, однако, услышав об этом медучреждении, мужчина стал агрессивным и угрожал взорвать Балвскую больницу.
В больницу была вызвана полиция, однако мужчина ушел до ее прибытия. Комментируя, почему больница не настояла на его поисках, Друбиня сказала, что медицинский персонал часто сталкивается с агрессивными пациентами и угрозами, поэтому особого внимания на это не обращают.
По утверждениям местных жителей, в день событий мужчина посетил и местный пункт бригад Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), где ему в помощи отказали. Не комментируя конкретную ситуацию, агентству LETA в службе отметили, что в случае, если пациент приходит в место локализации бригады и человеку необходима неотложная помощь, в ней не отказывают и всегда оказывают. NMPD призывает жителей не приходить самим в пункты бригад, а всегда звонить на чрезвычайный номер 113, так как в пункте бригад медики не находятся все время - они могут быть на вызовах в зависимости от оперативной ситуации в бригадах или быть передислоцированы в другое место.
В свою очередь начальница муниципальной полиции Балвского края Рита Кравале отвергла обвинения в промедлении с прибытием на место происшествия. Она заявила, что инспекторы к дому на улице Райня из поселка Кубулу прибыли в течение 11 минут. Кравале признает, что на этого мужчину от соседей была получена одна жалоба, когда он выставил в подъезд мебель, которая мешала другим.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!