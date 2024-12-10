В результате российского удара во вторник в городе Запорожье были убиты три человека и еще по меньшей мере 20 пострадали, сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров, пишет AFP.
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Фото ⟩ Российский удар по Запорожью: ракета попала в здание клиники, есть жертвы
Российская ракета попала по частной клинике, разрушив ее. Спасатели проводят разбор завалов, чтобы найти погибших и пострадавших.
Среди раненых - двое медиков.
Российский диктатов Путинр осенью 2022 года сообщил об аннексии Запорожской области, несмотря на то, что российская армия на тот момент контролировала только треть области.
В середине ноября украинская армия предупредила, что Россия увеличивает количество пехоты и бронетехники и усиливает воздушные бомбардировки в преддверии запланированных атак на южном фронте Украины.
Активизация боевых действий в Запорожье создаст значительную угрозу для украинских войск, которые теряют позиции в Донецкой области и российском Курском регионе.
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