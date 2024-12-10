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Фото Российский удар по Запорожью: ракета попала в здание клиники, есть жертвы

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Пострадавшая в результате удара по Запорожью
Пострадавшая в результате удара по Запорожью Фото: D Smolienko/UKRINFORM/SIPA/D Smolienko/UKRINFORM/SIPA

В результате российского удара во вторник в городе Запорожье были убиты три человека и еще по меньшей мере 20 пострадали, сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров, пишет AFP.

Российская ракета попала по частной клинике, разрушив ее. Спасатели проводят разбор завалов, чтобы найти погибших и пострадавших.

Среди раненых - двое медиков.

Российский диктатов Путинр осенью 2022 года сообщил об аннексии Запорожской области, несмотря на то, что российская армия на тот момент контролировала только треть области.

В середине ноября украинская армия предупредила, что Россия увеличивает количество пехоты и бронетехники и усиливает воздушные бомбардировки в преддверии запланированных атак на южном фронте Украины.

Активизация боевых действий в Запорожье создаст значительную угрозу для украинских войск, которые теряют позиции в Донецкой области и российском Курском регионе.

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