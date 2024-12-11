В МАГАТЭ заявили об ударе дрона по автомобилю на пути к Запорожской АЭС

Беспилотник нанес удар по служебному автомобилю Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на пути к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине и серьезно повредил его. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщили в соцсети X представители МАГАТЭ.

Глава организации Рафаэль Гросси назвал " неприемлемым" нападение на сотрудников агентства, "работающих над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта".

Зеленский: "Российский FPV-дрон атаковал конвой МАГАТЭ"

Между тем президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Москву. По его словам, "российский FPV-дрон атаковал конвой МАГАТЭ" в Запорожской области, где Россия продолжает незаконно удерживать захваченную ею атомную электростанцию.

"Удар был нанесен по одному из автомобилей колонны. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - отметил украинский лидер.

"Это нападение наглядно продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью. Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно", - считает он.

По словам президента Украины, в ответ на нападение должна последовать четкая и решительная реакция как со стороны МАГАТЭ, так и со стороны других международных партнеров. "Молчание или бездействие будут лишь поощрять дальнейшие преступления", - уверен Зеленский.

Оккупация ЗАЭС российскими военными

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Украине и Европе. Станция была оккупирована российскими военными в первые недели полномасштабного вторжения. Ситуация на ЗАЭС вызывает серьезные опасения. Станция несколько раз оказывалась на грани блэкаута из-за продолжающихся в ее районе боевых действий.

МАГАТЭ в сентябре призывала к немедленному выводу военного и другого персонала РФ с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль Киева.

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