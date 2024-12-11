Израиль заявил, что уничтожил "большую часть стратегических запасов" оружия в Сирии

Авианалеты, начавшиеся на рассвете в воскресенье, охватили все части Сирии, отмечает мониторинговый проект.

В выходные сирийские повстанцы во главе с исламисткой группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация объявлена террористической и запрещена в России) взяли власть в свои руки, захватив Дамаск. Асад бежал в Россию, президент этой страны Владимир Путин решил предоставить ему убежище.

На карте Сирии отмечены места израильских ударов Фото: BBC

Удары по флоту и новая буферная зона

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее во вторник подтвердил, что Израиль нанес удары по сирийскому флоту.

«Флот [Израиля] прошлой ночью с большим успехом провел операцию по уничтожению сирийского флота», — цитирует министра агентство AFP.

По данным из открытых источников, сирийский флот состоял в основном из ракетных и патрульных катеров и минных тральщиков; кроме того, морские силы Асада включали два фрегата. Все ли они уничтожены, пока неясно.

Министр Кац после визита на морскую базу в Хайфе заявил, что вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля создать зону безопасности на сирийской территории у границы с Израилем.

«Вместе с премьер-министром я поручил ЦАХАЛ создать в южной Сирии стерильную защитную зону, свободную от оружия и террористических угроз, без постоянного присутствия Израиля», — сказал Исраэль Кац.