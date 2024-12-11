Министр обороны Израиля заявил, что израильский флот нанес удары по сирийскому, а армия получила приказ создать демилитаризованную буферную зону возле границы.
Израиль заявил, что уничтожил "большую часть стратегических запасов" оружия в Сирии
Израильская армия объявила, что за последние 48 часов уничтожила «большую часть запасов стратегических вооружений в Сирии», нанеся несколько сотен ударов по территории соседней страны, погруженной в хаос после падения режима Башара Асада.
В сообщении, опубликованном в телеграме вечером во вторник, говорится, что ЦАХАЛ нанес удары по двум сирийским военно-морским объектам, на которых находились ракеты «корабль-корабль» с радиусом действия от 80 до 190 км, и уничтожил 15 кораблей.
Всего за 48 часов было нанесено 480 авиаударов, их целями были зенитные батареи, аэродромы, места производства оружия, склады вооружений, военные сооружения, пусковые установки и огневые позиции, указывается в сообщении израильской армии.
Уничтожение запасов оружия «предотвратило их попадание в руки террористических элементов», заявил ЦАХАЛ.
Как передавали корреспонденты AFP, утром во вторник в Дамаске были слышны громкие взрывы. На фотографиях агентства видны столбы дыма, поднимающиеся в центре сирийской столицы.
Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR) ранее сообщал, что в результате израильских налетов были «уничтожены самые важные военные объекты в Сирии» — включая аэропорты, авиационные эскадрильи, радары, сигнальные станции, склады оружия и боеприпасов, научно-исследовательские центры, системы ПВО и военные корабли в портовом городе Латакия на северо-западе страны.
Авианалеты, начавшиеся на рассвете в воскресенье, охватили все части Сирии, отмечает мониторинговый проект.
В выходные сирийские повстанцы во главе с исламисткой группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация объявлена террористической и запрещена в России) взяли власть в свои руки, захватив Дамаск. Асад бежал в Россию, президент этой страны Владимир Путин решил предоставить ему убежище.
Удары по флоту и новая буферная зона
Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее во вторник подтвердил, что Израиль нанес удары по сирийскому флоту.
«Флот [Израиля] прошлой ночью с большим успехом провел операцию по уничтожению сирийского флота», — цитирует министра агентство AFP.
По данным из открытых источников, сирийский флот состоял в основном из ракетных и патрульных катеров и минных тральщиков; кроме того, морские силы Асада включали два фрегата. Все ли они уничтожены, пока неясно.
Министр Кац после визита на морскую базу в Хайфе заявил, что вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля создать зону безопасности на сирийской территории у границы с Израилем.
«Вместе с премьер-министром я поручил ЦАХАЛ создать в южной Сирии стерильную защитную зону, свободную от оружия и террористических угроз, без постоянного присутствия Израиля», — сказал Исраэль Кац.
Израильская армия, реагируя на крушение режима Асада, вошла в демилитаризованную буферную зону, созданную возле оккупированных Голанских высот после войны 1973 года, а также заняла несколько отдельных позиций вне ее. Израиль заверяет, что старается таким образом обезопасить себя от появления в приграничной зоне «террористических группировок».
Данные об ударах по военным базам
Вечером в понедельник агентство Reuters сообщало, что израильские самолеты атаковали по меньшей мере три крупные авиабазы сирийской армии, на которых размещались десятки вертолетов и самолетов.
Два источника агентства в сирийских силах безопасности рассказали, что целью ударов стали авиабаза Камишли на северо-востоке Сирии, база Шиншар в сельской местности провинции Хомс и аэродром к юго-западу от Дамаска.
Было также нанесено несколько ударов по исследовательскому центру на окраине Дамаска и центру радиоэлектронной борьбы, утверждали собеседники Reuters. Кроме того, в понедельник источники агентства сообщали об ударе по системе ПВО рядом с портовым городом Латакия.
В воскресенье, когда повстанцы взяли Дамаск, Израиль нанес три авиаудара по сирийской столице — по комплексу безопасности и правительственному исследовательскому центру, который в прошлом использовался Ираном для разработки ракет, рассказывали собеседники Reuters.
Кроме того, Израиль в воскресенье атаковал цели на юго-западе Сирии, включая авиабазу Халхала к северу от города Эс-Сувейда, утверждали источники.
Израильтяне наносят удары по связанным с Ираном целям в Сирии в течение многих лет, свои атаки они усилили после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.
Наземная операция Израиля на Голанских высотах
Израильские военные ранее заявили, что 210-я дивизия ЦАХАЛ, которая дислоцирована в приграничной зоне около Голанских высот, продолжает проводить то, что они называют «оборонительными операциями» вдоль границы с Сирией.
В заявлении ЦАХАЛ говорилось, что силы дивизии с вечера воскресенья начали «упреждающие действия», которые, по мнению израильтян, должны обеспечить безопасность жителей Голанских высот в свете внутренней ситуации в Сирии.
Власти Израиля заявляют о намерении «укрепить оборону и защитить регион от любых потенциальных угроз». В понедельник глава МИД Израиля Гидеон Саар говорил, что Израиль озабочен защитой своих граждан.
«Вот почему мы атакуем стратегические системы вооружений, такие как, например, оставшееся химическое оружие или ракеты большой дальности и ракеты, чтобы они не попали в руки экстремистов», — сказал министр.
В ООН назвали продвижение израильских сил даже внутри буферной зоны на оккупированных сирийских Голанских высотах нарушением соглашения о разъединении, заключенного между Израилем и Сирией в 1974 году. Вскоре после падения режима Асада премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это соглашение больше не действует.
Израиль оккупировал часть сирийских Голанских высот во время Шестидневной войны в 1967 году, после чего было достигнуто соглашение о создании демилитаризованной буферной зоны под контролем ООН.
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