Видео Новая информация о краже со склада с пожертвованиями Украине

Около 30 семей украинских беженцев проживают в здании, расположенном во дворе техникума в Саулайнене. А рядом - в помещении бывшей столовой хранятся пожертвованные вещи, предназначенные как для украинцев живущих в Латвии, так и для отправки в Украину.

"В четверг, 5 декабря, мы обнаружили, что на наш благотворительный склад, который мы организуем уже более трех лет, проник неизвестный человек и унес некоторые вещи. Самая большая проблема заключается в том, что из компьютеров забрали некоторые компоненты: жесткие диски и оперативную память", - говорит председатель общества Laiks Jauniešiem Гинт Янковскис.

Мадара и Катрина из общества отмечают, что преступник также унес искусственную рождественскую елку со всеми украшениями.

"Когда мы приехали и сегодня утром, и посмотрели свежим взглядом, то увидели, что не хватает и других вещей, например, детской кроваткой", - сказала Катрина.

Очевидно, что вор не торопился, так как рядом с компьютерами стояло ведро с синей краской, которой он оставил свою подпись на стене.

Видео: Сюжет программы ReTV

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!