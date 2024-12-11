Новая неделя и очередная долина горя в заголовках новостей - "Из-за новых сборов Рижский аэропорт может потерять 200 тысяч пассажиров и лоукостеров". Исчезнет 200 тысяч пассажиров, исчезнут дешевые авиалинии, все плохо, Рига практически превратится в болото. И, конечно, куда смотрит правительство?!

Итак, государство решило, что необходимо создать резерв в 30 000 тонн авиационного топлива. Тревогу за 200 тысяч пассажиров и лоукост-компании бьет Рижский аэропорт.

Простите за скептицизм, но после всего, что произошло с airBaltic за последние годы, заявлениям аэропорта я готов доверять примерно так же, как данным Министерства обороны Палестины о жертвах среди палестинцев в результате действий Израиля. Или заявлениям Министерства обороны России о военных успехах страны.

Начнем с того, что запасы топлива в текущей геополитической ситуации крайне важны для обороны Латвии. Уже сейчас каждый, кто покупает топливо для своего автомобиля, мотоцикла или даже газонокосилки, платит за это семь центов за литр, включенных в стоимость топлива. Я не замечал, чтобы 200 тысяч автомобилистов из-за этого отказались от своих транспортных средств - это неприятно, но как-то справляемся.

Однако для авиационной отрасли, оказывается, этот топливный сбор будет просто неподъемным. Как вы думаете, что именно изменится из-за этого сбора? Конечно, мы все можем встать в круг, взяться за руки, прикинуться дурачками и сказать: авиакомпании затянут пояса и покроют эти дополнительные расходы из своих карманов, чтобы это никак не отразилось на кошельках пассажиров. А деньги начнут расти на деревьях.

Будем реалистами: этот сбор просто включат в стоимость билетов. И все. Настолько просто.