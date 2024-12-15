Латвийская драг-квин Calypso Royal (настоящее имя - Янис Лаздиньш) в середине июня 2024 года пострадала в тяжелом ДТП. От смерти ее отделяли всего три минуты. В быту о ней заботится ее лучший друг, хорошо известная в Латвии драг-квин Амуна Давис (настоящее имя - Давис Кименис). После происшествия прошло почти полгода. И Янис дал интервью TVNET+, в котором рассказал, как этот несчастный случая изменил его жизнь - как в физическом плане, так и в эмоциональном.