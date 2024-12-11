Глава временного правительства Сирии Башир призвал сирийцев вернуться на родину

Папа Франциск сегодня обратился с посланием, в котором призвал к миру и взаимному уважению между религиями в Сирии. "Я молюсь о том, чтобы сирийский народ жил в мире и безопасности на своей любимой земле, а различные религии сосуществовали в дружбе и уважении", - сказал понтифик.

Башир также затронул важные вопросы в интервью Corriere della Sera. По его словам, "ошибочные действия некоторых исламистских группировок привели к тому, что многие на Западе начали ассоциировать мусульман с терроризмом, а ислам - с экстремизмом".

"Ислам - это религия справедливости. Его смысл был искажен. Именно поэтому как исламисты мы гарантируем права всех людей и всех общин в Сирии", - заверил Башир.

Глава временного правительства добавил, что у его команды нет конфликтов с теми странами, партиями или общинами, которые дистанцировались от режима Асада. "Мы открыты для диалога и готовы к сотрудничеству", - заключил он.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!