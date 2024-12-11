Мохаммед аль-Башир, новый глава временного правительства Сирии, обратился к своим соотечественникам, которые были вынуждены покинуть страну. В интервью итальянской газете Corriere della Sera он призвал их вернуться домой, подчеркнув, что это станет первым шагом к восстановлению страны, сообщает LETA.
Глава временного правительства Сирии Башир призвал сирийцев вернуться на родину
Башир, назначенный сирийскими повстанцами во вторник, будет занимать пост до 1 марта. "Одной из моих главных задач является возвращение миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся за границей. Их человеческий капитал, их опыт помогут стране обрести процветание", - отметил он.
"Я обращаюсь ко всем сирийцам, живущим за границей: Сирия теперь - свободная страна, заслуживающая гордости и уважения. Вернитесь. Нам нужно восстановление, перерождение, и нам нужна помощь каждого", - заявил Башир.
В воскресенье повстанцы под руководством исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" заняли Дамаск и объявили о падении режима Башара Асада. По всей видимости, Асад бежал в Москву.
Гражданская война, длившаяся почти 14 лет, унесла жизни 500 тысяч человек. Половина населения Сирии была вынуждена покинуть свои дома, а миллионы эмигрировали за границу.
После свержения Асада ситуация в стране остается неопределенной. Мировое сообщество выражает опасения по поводу возможного межобщинного насилия. Однако лидеры "Хайят Тахрир аш-Шам" заверили, что национальные и религиозные меньшинства будут в безопасности в новой Сирии.
Сейчас различные общины Сирии, включая христиан, курдов и алавитов, ждут, каким будет новое правительство Башира. Христиане в основном поддерживали режим Асада, который сам происходил из алавитской общины.
Папа Франциск сегодня обратился с посланием, в котором призвал к миру и взаимному уважению между религиями в Сирии. "Я молюсь о том, чтобы сирийский народ жил в мире и безопасности на своей любимой земле, а различные религии сосуществовали в дружбе и уважении", - сказал понтифик.
Башир также затронул важные вопросы в интервью Corriere della Sera. По его словам, "ошибочные действия некоторых исламистских группировок привели к тому, что многие на Западе начали ассоциировать мусульман с терроризмом, а ислам - с экстремизмом".
"Ислам - это религия справедливости. Его смысл был искажен. Именно поэтому как исламисты мы гарантируем права всех людей и всех общин в Сирии", - заверил Башир.
Глава временного правительства добавил, что у его команды нет конфликтов с теми странами, партиями или общинами, которые дистанцировались от режима Асада. "Мы открыты для диалога и готовы к сотрудничеству", - заключил он.
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