KNAB начал уголовное дело о подкупе чиновника культурного наследия

По словам представителя KNAB Паулы Вилсоне, в деле фигурируют три человека, которым предоставлены права на защиту. При этом к ним не применялись меры, связанные с лишением свободы.

KNAB пока не раскрывает сумму предполагаемой взятки, цель ее передачи и удалось ли предотвратить преступление.

TV3 Ziņas сообщает, что среди подозреваемых числится архитектор Наурис Пилянс, сотрудник NKMP. До недавнего времени он занимал должность заместителя руководителя отдела архитектуры и искусства. Однако решением KNAB ему временно запрещено исполнять свои обязанности.

В конце ноября в его рабочем кабинете был проведен обыск. Эти процессуальные действия, состоявшиеся 29 ноября, подтвердила временно исполняющая обязанности руководителя NKMP Вивита Виксна-Барбале.

Адвокат Пилянса Саулведис Варпиньш считает, что происходящее может быть связано с борьбой за реализацию определенного проекта или за должность руководителя NKMP, которая в настоящее время остается вакантной.

Руководство NKMP проинформировало Министерство культуры о текущей ситуации. Министерство пока воздерживается от действий и ожидает результатов расследования KNAB, чтобы принять дальнейшие решения.

Напомним, что 8 октября был объявлен конкурс на пост руководителя NKMP. Поступили заявки от пяти кандидатов, которые будут оцениваться в несколько этапов. Финалисты с наивысшими оценками будут предложены министру культуры для назначения на должность.

Предыдущий руководитель NKMP, Юрис Дамбис, покинул свой пост 8 ноября после достижения пенсионного возраста. Решение о прекращении его полномочий приняло правительство.

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