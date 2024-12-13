Видео Новая информация о мужчине, который выпрыгнул из движущегося трамвая в Лиепае

Мужчина самовольно открыл дверь старого трамвая, сообщил программе водитель трамвая.

Андрей Рябцев, представитель Liepājas tramvajs, заявил, что трамвай, о котором идет речь, безопасен для перевозки пассажиров. Он отметил, что этот человек и раньше нарушал общественный порядок в трамвае.

Мужчину, выпрыгнувшего из трамвая в Лиепае, зовут Айгариньш. Дети и молодежь знают его как местную знаменитость. Он смеется, танцует и играет с игрушками в общественных местах.

Дети и подростки снимают его на камеру и выкладывают его выходки в социальные сети. Опрошенные в Лиепае молодые люди отметили, что Айгариньш намеренно общается с детьми и позволяет снимать себя на камеру.

"Он всегда знакомится с молодежью, всегда рассказывает анекдоты. У него есть вещи: плюшевый мишка, лягушка, свинья. Он не агрессивный. Может быть, он навязчивый, но он не агрессивный. У него проблемы с алкоголем. Он приручил несколько голубей. Он кормит своих голубей", - рассказали подростки.

Представитель Лиепайской муниципальной полиции Элва Лубане сообщила, что мужчина долгое время находится под присмотром полиции в связи с различными нарушениями.

В отношении этого мужчины за последние два года муниципальная полиция начала семь административных процессов - за курение в неположенном месте, мочеиспускание в центре города и употребление алкоголя в общественном месте.

Учитывая, что Айгариньш часто общается с детьми, стражи порядка уделяют ему в общественных местах повышенное внимание.

Однажды Айгариньш получил помощь от социальной службы, но позже отказался от нее. Недавно учреждение в очередной раз предложило ему помощь, но он снова отказался.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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