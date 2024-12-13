Опасная уличная праздничная подсветка в Резекне вызвала беспокойство у жителей

Директор учебного центра Sadales tīkls Артур Шматс заявил, что украшения, которые соединены несколькими удлинителями, представляют опасность.

"Четко видно, что эта крышка с острыми краями зажимает провод конкретного удлинителя, уже это потенциально в какой-то момент может привести к тому, что в результате повреждения провода инсталляции на этой опоре металлических конструкций может возникнуть напряжение", - сказал Шматс.

По его словам, человека может ударить током, что может привести к летальному исходу.

"Провода подключения новогоднего светового украшения действительно были визуально установлены неаккуратно, о чем немедленно было сообщено в ответственную за монтаж службу, которая проводит проверку размещения декораций и места подключения", - сообщил начальник муниципальной полиции Резекне Виталий Подгайский.

Власти города отметили, что не получали жалобы, но отреагировали на сообщения в Интернете и исправили ситуацию.

"Были приняты все меры для исправления ситуации. Знаю, что специалисты проверили и подтвердили, что сейчас все меры безопасности соблюдены", - рассказала директор агентства Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs Кристине Кокоревича.

"Эти световые гирлянды, которые мы используем дома, мы ни в коем случае не можем применять вне помещений. То же касается удлинителей. Они должны иметь соответствующую маркировку и предназначаться для улицы", - напоминает Шматс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!