Смертельное ДТП в Риге: погиб пешеход

Инцидент произошел около 1:57 на Даугагривском шоссе. Водитель автомобиля Volkswagen Passat сбил пешехода. Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью. Полиция начала уголовный процесс и продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия. Большая часть аварий - 91 случай - произошла в Риге.

В семи происшествиях пострадали восемь человек. Среди них три пострадавших в Риге, двое - в Земгале, двое - в Курземе и один - в Латгале. Три из пострадавших - пешеходы, еще один человек - велосипедист.

В пятницу сотрудники полиции задержали семь водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения. Шестеро находились под воздействием алкоголя, один - под влиянием наркотиков.

Причем шестеро из задержанных находились в тяжелом опьянении, за что против них начаты уголовные процессы. Теперь им грозят крупные штрафы в размере стоимости их автомобилей или конфискация транспортных средств.

За превышение скорости в пятницу были оштрафованы 171 водитель. Еще пятеро наказаны за агрессивное вождение.

Всего за день правоохранители составили 483 протокола за нарушения правил дорожного движения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!