Грузия выбирает нового президента: оппозиция отказывается признавать голосование

Главу государства выберет коллегия выборщиков. Единственным кандидатом на пост президента стал Михаил Кавелашвили - 53-летний бывший футболист, который с 2016 года является депутатом парламента. Его кандидатуру выдвинула правящая пророссийская партия "Грузинская мечта".

Ранее в Грузии президента избирали путем прямого голосования. Однако в 2017 году "Грузинская мечта" внесла изменения в конституцию, позволив выбирать президента через коллегию выборщиков, в которую входят депутаты парламента и представители регионов. Большинство мест в этой коллегии принадлежит правящей партии.

Прозападная оппозиция заявила, что не признает результаты голосования. По ее мнению, действующим легитимным президентом остается Саломе Зурабишвили.

Оппозиция и Зурабишвили также отказались признавать результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября. Они считают их сфальсифицированными. В знак протеста оппозиция бойкотирует работу нового парламента, где, по официальным данным, победу одержала "Грузинская мечта".

30 ноября Зурабишвили заявила, что не покинет президентский пост после истечения своего срока в декабре. Она будет исполнять обязанности до проведения легитимных парламентских выборов.

"В стране нет легитимного парламента. А это значит, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента. Таким образом, инаугурация невозможна, и мой мандат продолжится, пока не будет сформирован легитимный парламент", - подчеркнула Зурабишвили.

Несмотря на заявления оппозиции, "Грузинская мечта" планирует провести инаугурацию нового президента 29 декабря.

С конца октября в Грузии не прекращаются массовые протесты против правящей партии. Они усилились после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Европейский Союз до конца 2028 года.

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