Фреска Микеланджело "Страшный суд" - одно из самых известных произведений искусства эпохи Ренессанса. Почти пять веков спустя в этом шедевре была обнаружена фигура Марии Магдалины - одной из центральных фигур в Библии.

Фреска иллюстрирует сцену из Апокалипсиса Иоанна, где Христос возвращается, чтобы судить живых и мертвых. В центре композиции Христос окружен святыми. Он указывает на спасенных, находящихся слева, и отворачивается от осужденных, расположенных справа.

Души людей поднимаются или опускаются в зависимости от их участи: к вечному спасению или к наказанию.

Если вы затрудняетесь найти фигуру Марии Магдалины на знаменитой фреске...