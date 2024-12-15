В результате трагического происшествия в горах погиб основатель бренда Mango Исак Андик

Испанские СМИ сообщают, что 71-летний мужчина погиб во время похода в пещеры в горном массиве Монсерата.

По данным газеты El Pais, Андик был со своим сыном и другими членами семьи. Во время перехода через ущелье глубиной 150 метров Андик поскользнулся и упал.

Вызов в полицию поступил в 13 часов по местному времени, на место происшествия был направлен вертолет и специализированное горное подразделение, пишет El Pais.

Именно сын Андика позвонил в службу спасения по телефону 112. Когда медики прибыли на место происшествия, врачи констатировали смерть бизнесмена.

Турецкий предприниматель основал Mango с помощью своего брата Нахмана в Барселоне в 1984 году. Сегодня сеть насчитывает почти 3000 торговых точек в 120 странах. По оценкам Forbes, состояние Андика составляет 4,5 миллиарда долларов/

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