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Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Меркурий больше не ретрограден - он сильный!

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Овен, Телец, Близнецы
Меркурий. Иллюстративное фото
Меркурий. Иллюстративное фото Фото: pixabay.com/gookingsword-1861966

Гороскопы помогают людям планировать дела на будущее, обходить стороной неприятности и настраиваться на позитивный лад. Особенно важными будут советы астрологов на этой неделе, ведь Меркурий больше не ретрограден.

В первую неделю сильного Меркурия произойдет много важнейших изменений. Нас ожидает энергетическая перестройка, которая неминуемо отразится на делах и удаче, говорят эксперты DailyHoro и дают советы представителям каждого знака Зодиака на грядущие семь дней.

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Овен, Телец, Близнецы
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