Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Меркурий больше не ретрограден - он сильный!

Продолжение статьи
Гороскопы помогают людям планировать дела на будущее, обходить стороной неприятности и настраиваться на позитивный лад. Особенно важными будут советы астрологов на этой неделе, ведь Меркурий больше не ретрограден.
Гороскопы помогают людям планировать дела на будущее, обходить стороной неприятности и настраиваться на позитивный лад. Особенно важными будут советы астрологов на этой неделе, ведь Меркурий больше не ретрограден.
В первую неделю сильного Меркурия произойдет много важнейших изменений. Нас ожидает энергетическая перестройка, которая неминуемо отразится на делах и удаче, говорят эксперты DailyHoro и дают советы представителям каждого знака Зодиака на грядущие семь дней.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!