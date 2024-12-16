Обнаружено незаконное производство сигарет и конфисковано в общей сложности почти 300 миллионов сигарет, а также около 47 тонн измельченных табачных листьев.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения назвал эту операцию по задержанию одной из самых масштабных в Европе за последние годы.

Министр отметил, что задержанные в этой операции в основном являются подданными Украины, но есть и жители Латвии.

"Хочу сказать спасибо нашим службам. Это была работа не одного дня", - добавил Козловскис.

Об осуществленной операции в понедельник в 11:30 подробнее расскажут на пресс-конференции. Она пройдет в административном здании Госполиции в Риге на 1-й Чиекуркалнской линии, 1, к-4.

В пресс-конференции примут участие начальник Госполиции генерал Арманд Рукс и начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс.

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