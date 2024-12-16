Как отметили организаторы пресс-конференции, нелегальное производство было обнаружено на прошлой неделе. В ходе масштабной операции по подозрению в нелегальном производстве табака Госполицией в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной были задержаны 32 человека.

Изъято в общей сложности почти 300 миллионов сигарет и около 47 тонн измельченного табачного листа.

В пресс-конференции участвовали:

начальник Государственной полиции генерал Арманд Рукс;

начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс.

Запись пресс-конференции:

Нелегальное производство обнаружено в Лудзе

Как сообщили на пресс-конференции, нелегальное производство сигарет с производственным оборудованием и сырьем было обнаружено в Лудзе. Именно на лудзенском производстве были задержаны 25 украинцев, которые занимались производством нелегальных сигарет марок Marlboro, Prince, Winston и LM.

Госполиция еще летом задержала лидера этой преступной группы. Ко всем лицам применен арест. Расследование по уголовным процессам продолжается.

Министр внутренних дел об операции задержания

Министр внутренних дел Рихард Козловскис Фото: Ieva Leiniša/LETA

Министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения назвал эту операцию по задержанию одной из самых масштабных в Европе за последние годы.

Министр отметил, что задержанные в этой операции в основном являются подданными Украины, но есть и жители Латвии.

"Хочу сказать спасибо нашим службам. Это была работа не одного дня", - добавил Козловскис.

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