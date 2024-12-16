В понедельник, 16 декабря, Госполиция и Государственная пограничная охрана на пресс-конференции выступили с заявлением, в котором сообщили об обнаружении в Латвии нелегального производства сигарет, где было конфисковано почти 300 миллионов сигарет, а также рассказали о пресечении деятельности сети международной организованной преступности. Прямая трансляция пресс-конференции доступна на портале TVNET.
Видео ⟩ В Латвии найден масштабный завод нелегальных сигарет, а также раскрыта международная преступная сеть (1)
Как отметили организаторы пресс-конференции, нелегальное производство было обнаружено на прошлой неделе. В ходе масштабной операции по подозрению в нелегальном производстве табака Госполицией в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной были задержаны 32 человека.
Изъято в общей сложности почти 300 миллионов сигарет и около 47 тонн измельченного табачного листа.
В пресс-конференции участвовали:
- начальник Государственной полиции генерал Арманд Рукс;
- начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс.
Запись пресс-конференции:
Нелегальное производство обнаружено в Лудзе
Как сообщили на пресс-конференции, нелегальное производство сигарет с производственным оборудованием и сырьем было обнаружено в Лудзе. Именно на лудзенском производстве были задержаны 25 украинцев, которые занимались производством нелегальных сигарет марок Marlboro, Prince, Winston и LM.
Госполиция еще летом задержала лидера этой преступной группы. Ко всем лицам применен арест. Расследование по уголовным процессам продолжается.
Министр внутренних дел об операции задержания
Министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения назвал эту операцию по задержанию одной из самых масштабных в Европе за последние годы.
Министр отметил, что задержанные в этой операции в основном являются подданными Украины, но есть и жители Латвии.
"Хочу сказать спасибо нашим службам. Это была работа не одного дня", - добавил Козловскис.
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