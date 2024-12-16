В Латвии электроснабжение нарушено примерно у 6900 клиентов Sadales tīkls

В Sadales tīkls сообщили, что в основном порывистый ветер причинил ущерб электросетям в прибрежных и центральных регионах Латвии.

К 7:30 было нарушено электроснабжение почти у 6900 потребителей в Олайнском и Южнокурземском краях, Кулдиге и Кулдигском крае, Павилосте, Елгаве и других регионах Латвии.

Аварийные бригады Sadales tīkls работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Однако в ситуациях более сложных и обширных повреждений восстановление электроснабжения может занять больше времени, так как доступ к повреждениям могут затруднить поваленные ветром деревья и сломанные ветки.

Представители Sadales tīkls также подчеркивают, что в экстремальных погодных условиях небезопасно находиться на улице и ни в коем случае нельзя приближаться к электролиниям, если на них зависли деревья, ветки или видны оборванные провода электролинии.

О таких опасных ситуациях необходимо незамедлительно сообщить в Sadales tīkls, позвонив по круглосуточному бесплатному телефону для записи повреждений 8404, или в Государственную пожарно-спасательную службу - 112.

За актуальной ситуацией в электросети жителей призывают следить на портале www.sadalestikls.lv, где на доступной цифровой карте отключений собрана информация об уже зарегистрированных неисправностях электросети, то есть незапланированных отключениях. О еще не зарегистрированных повреждениях или замеченных дефектах электросети жители могут заявить на домашней странице в разделе Pieteikt bojājumu. Участие жителей помогает Sadales tīkls быстрее локализовать все участки повреждений.

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