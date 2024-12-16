Пн, 16.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Из-за непогоды закрылся общественный каток на Эспланаде

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: Evija Trifanova/LETA

Из-за неподходящих погодных условий публичный каток на Эспланаде временно закрыт, сообщили в понедельник, 16 декабря, порталу TVNET представители Рижской думы.

Как пояснили в Рижской думе, важным фактором, влияющим на режим работы катка, являются метеоусловия: предполагается, что каток может поддерживать работу, если минимум три дня подряд средняя температура воздуха составляет 0 градусов.

"Просим следить за актуальными вопросами самоуправления, мы проинформируем, когда каток восстановит свою работу, - сообщили представители Рижской думы. - Приносим извинения за доставленные неудобства!"

Как уже сообщалось, во время праздников в Риге работает не только традиционный рождественский базар на Домской площади, но в этом году на Эспланаде появился общественный каток, который уже с 9 декабря принимает всех желающих. При этом общественный каток будет радовать не один сезон в холодные месяцы года, а будет работать каждую зиму вплоть до 2027 года.

Новое здание находится у памятника Райнису - вокруг клумбы роз.

Общая стоимость катка на три сезона составляет 649 731 евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх