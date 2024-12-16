Из-за неподходящих погодных условий публичный каток на Эспланаде временно закрыт, сообщили в понедельник, 16 декабря, порталу TVNET представители Рижской думы.
Из-за непогоды закрылся общественный каток на Эспланаде
Как пояснили в Рижской думе, важным фактором, влияющим на режим работы катка, являются метеоусловия: предполагается, что каток может поддерживать работу, если минимум три дня подряд средняя температура воздуха составляет 0 градусов.
"Просим следить за актуальными вопросами самоуправления, мы проинформируем, когда каток восстановит свою работу, - сообщили представители Рижской думы. - Приносим извинения за доставленные неудобства!"
Как уже сообщалось, во время праздников в Риге работает не только традиционный рождественский базар на Домской площади, но в этом году на Эспланаде появился общественный каток, который уже с 9 декабря принимает всех желающих. При этом общественный каток будет радовать не один сезон в холодные месяцы года, а будет работать каждую зиму вплоть до 2027 года.
Новое здание находится у памятника Райнису - вокруг клумбы роз.
Общая стоимость катка на три сезона составляет 649 731 евро.
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