Из-за непогоды закрылся общественный каток на Эспланаде

Как уже сообщалось, во время праздников в Риге работает не только традиционный рождественский базар на Домской площади, но в этом году на Эспланаде появился общественный каток, который уже с 9 декабря принимает всех желающих. При этом общественный каток будет радовать не один сезон в холодные месяцы года, а будет работать каждую зиму вплоть до 2027 года.