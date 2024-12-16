Пн, 16.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

МВД предлагает предоставить полиции полномочия сбивать и сажать дроны

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Дрон
Дрон Фото: Shutterstock

На этой неделе правительство рассмотрит разработанные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к закону, которые предусматривают право полиции сбивать и сажать беспилотные аппараты.

В настоящее время право использовать специальные средства и огнестрельное оружие для захвата, посадки или уничтожения дистанционно пилотируемых и автономно управляемых устройств предоставлено Государственной пограничной охране и Национальным вооруженным силам.

Как отмечает МВД, для обеспечения эффективного выполнения функций в условиях повышенной опасности такие полномочия должны быть предоставлены и полиции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх