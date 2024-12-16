На этой неделе правительство рассмотрит разработанные Министерством внутренних дел (МВД) поправки к закону, которые предусматривают право полиции сбивать и сажать беспилотные аппараты.
МВД предлагает предоставить полиции полномочия сбивать и сажать дроны
В настоящее время право использовать специальные средства и огнестрельное оружие для захвата, посадки или уничтожения дистанционно пилотируемых и автономно управляемых устройств предоставлено Государственной пограничной охране и Национальным вооруженным силам.
Как отмечает МВД, для обеспечения эффективного выполнения функций в условиях повышенной опасности такие полномочия должны быть предоставлены и полиции.
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