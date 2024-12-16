В связи с попаданием ответчиков Андрея Замуэлиса и Велги Замуэле в автомобильную аварию Рижский окружной суд перенес рассмотрение дела на 16 апреля 2025 года. В этом деле бывший совладелец ABLV Bank Олег Филь через суд пытается взыскать почти два миллиона евро с бывшей супруги Санты Бернал.
Иск Филя к бывшей жене о взыскании почти 2 млн евро отложен из-за аварии
Учитывая уважительную причину неявки указанных лиц и то, что на судебные заседания из США должна приехать их дочь, рассмотрение дела перенесено на апрель следующего года.
Ранее суд в составе трех судей аннулировал заключенные между сторонами договоры дарения, обязав Бернал вернуть 1,9 млн евро, два автомобиля Porsche и эксклюзивные драгоценности, подаренные ей во время брака.
На приговор была подана кассационная жалоба. Верховный суд отменил приговор окружного суда и отправил его на повторное рассмотрение.
Бизнесмен несколько лет назад обратился в суд с просьбой отозвать его подарки бывшей жене, ведь в распаде брака якобы виновата именно она.
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