Иск Филя к бывшей жене о взыскании почти 2 млн евро отложен из-за аварии

Учитывая уважительную причину неявки указанных лиц и то, что на судебные заседания из США должна приехать их дочь, рассмотрение дела перенесено на апрель следующего года.

Ранее суд в составе трех судей аннулировал заключенные между сторонами договоры дарения, обязав Бернал вернуть 1,9 млн евро, два автомобиля Porsche и эксклюзивные драгоценности, подаренные ей во время брака.

На приговор была подана кассационная жалоба. Верховный суд отменил приговор окружного суда и отправил его на повторное рассмотрение.

Бизнесмен несколько лет назад обратился в суд с просьбой отозвать его подарки бывшей жене, ведь в распаде брака якобы виновата именно она.

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