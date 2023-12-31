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Спор Филя с бывшей женой о взыскании двух миллионов евро дошел до Верховного суда

rus.tvnet.lv
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Фото: Nauris Garkaklis/TVNET

Верховный суд (ВС) начал рассмотрение кассационной жалобы Санты Бернал, бывшей жены экс-совладельца ABLV banka Олега Филя, на решение окружного суда о взыскании с нее почти двух миллионов евро в пользу бывшего мужа.

В середине февраля Рижский окружной суд полностью удовлетворил иск бывшего совладельца ABLV banka Олега Филя к его бывшей жене Санте Бернал, приняв решение взыскать с нее почти два миллиона евро.

Суд в составе трех судей аннулировал заключенные между сторонами договоры дарения, обязав Бернал вернуть 1,9 млн евро, два автомобиля Porsche и эксклюзивные драгоценности, подаренные ей во время брака.

Суд также признал недействительным ряд сделок, заключенных Сантой Бернал в пользу близких ей лиц. На основании сделок доли капитала, автомобили, значительные суммы денег и другое имущество, принадлежащее Бернал, были переданы другим членам семьи.

Признанные недействительными сделки были заключены в 2018 году, примерно в то время, когда брак Олега Филя и Санты Замуэле распался.

Бизнесмен несколько лет назад обратился в суд с просьбой отозвать его подарки бывшей жене, ведь в распаде брака якобы виновата именно она.

Рижский окружной суд рассмотрел дело в связи с жалобами Бернал и других ответчиков на решение, вынесенное в прошлом году Рижским городским судом, которое также было неблагоприятным для ответчиков.

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