Выступая с заявлением перед голосованием, Шольц подчеркнул, что вопрос о доверии касается не только парламента. "Поэтому вопрос о доверии я сегодня адресую всем избирателям", - указал он. По словам канцлера, речь при этом идет о ключевом вопросе о том, готова ли Германия как сильное государство активно инвестировать в свое будущее. Это такие неотложные инвестиции, как поддержка Украины и укрепление бундесвера, которые не должны осуществляться в ущерб здравоохранению, системе ухода за больными и пожилыми людьми, пенсионному страхованию и коммунальным бюджетам, подчеркнул Шольц.

Ранее управляющая делами парламентской фракции входящей в правительство партии "Союз-90"/ "зеленые" Ирене Михалич (Irene Mihalic) предложила членам своей фракции воздержаться на голосовании по вотуму доверия. "Для проведения досрочных выборов в бундестаг необходимо отклонить вотум доверия", - пояснила она в интервью редакционной сети RND.

Шольц 11 декабря направил председателю бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) письмо с просьбой провести в парламенте голосование о доверии своему правительству.

Раскол правящей коалиции и досрочные выборы в Германии

Действующее правительство лишилось большинства голосов в бундестаге после выхода из правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП). Социал-демократ Олаф Шольц 6 ноября объявил об увольнении министра финансов, председателя СвДП Кристиана Линднера (Christian Lindner), после чего почти все министры-либералы заявили, что добровольно сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из СДПГ, СвДП и "зеленых", развалилась.

В связи с правительственным кризисом и расколом правящей коалиции были перенесены на 23 февраля выборы в бундестаг, которые согласно плану должны были состояться в конце сентября 2025 года.

В истории ФРГ канцлеры просили бундестаг о вотуме доверия пять раз. Последний раз это произошло в 2005 году с Гехардом Шрёдером (Gerhard Schröder).

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