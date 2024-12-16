В Саулкрастском крае учебным снарядом, возможно, было повреждено имущество

По данным НВС, информации о пострадавших нет.

Сообщение о происшествии поступило от Государственной полиции. В связи с инцидентом расследование проводит Военная полиция.

Дополнительная информация будет предоставлена только после выяснения всех обстоятельств.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!