В Саулкрастском крае за пределами армейского полигона был обнаружен, предположительно, учебный снаряд, который нанес ущерб имуществу третьего лица, как сообщило агентство LETA со ссылкой на Национальные вооруженные силы (НВС).
В Саулкрастском крае учебным снарядом, возможно, было повреждено имущество
По данным НВС, информации о пострадавших нет.
Сообщение о происшествии поступило от Государственной полиции. В связи с инцидентом расследование проводит Военная полиция.
Дополнительная информация будет предоставлена только после выяснения всех обстоятельств.
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