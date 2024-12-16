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В Саулкрастском крае учебным снарядом, возможно, было повреждено имущество

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Солдаты Национальных вооруженных сил. Иллюстративное фото.
Солдаты Национальных вооруженных сил. Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka/LETA

В Саулкрастском крае за пределами армейского полигона был обнаружен, предположительно, учебный снаряд, который нанес ущерб имуществу третьего лица, как сообщило агентство LETA со ссылкой на Национальные вооруженные силы (НВС).

По данным НВС, информации о пострадавших нет.

Сообщение о происшествии поступило от Государственной полиции. В связи с инцидентом расследование проводит Военная полиция.

Дополнительная информация будет предоставлена только после выяснения всех обстоятельств.

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