Видео Новые подробности убийства семьи в Марупе - мужчина убил свою дочь и мать

Соседи описывают мужчину как спокойного и тихого человека, возможно, немного странного, но агрессии с его стороны никто никогда не замечал. В последние пять лет он был без работы, однако у семьи никогда не возникало финансовых трудностей.

"Судя по всему, мужчина сначала убил двух членов своей семьи, а затем совершил самоубийство. Во время первичного осмотра на месте происшествия было найдено и изъято оружие, предположительно использованное для совершения преступления. Оружие, скорее всего, было приобретено нелегально, так как на имя членов семьи не зарегистрировано никаких официальных единиц оружия", - сообщил начальник отдела раскрытия и предотвращения убийств Государственной полиции Евгений Семенов.

В связи с произошедшим правоохранительные органы возбудили уголовное дело по второму пункту 118-й статьи Уголовного закона - убийство при отягчающих обстоятельствах, если убиты два или более человека.

В субботу жена мужчины уехала в магазин, а около девяти вечера, вернувшись домой, она увидела страшную картину. На полу лежали тела ее дочери, свекрови и самого Григория.

"Я знаю, что произошла большая трагедия. Здесь погибли три человека, и все. Я говорила с полицией, они сказали, что это девочка, ее отец и бабушка. Но что именно произошло, я не знаю. Это была абсолютно нормальная семья, без каких-либо проблем. Все они были очень дружелюбные, добрые. Мы живем здесь вместе десять лет, никаких проблем с ними никогда не было", - рассказывает соседка.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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