В одном из частных домов в Марупе Госполиция в субботу, 14 декабря, обнаружила тела трех человек с огнестрельными ранениями, причем одна из умерших была несовершеннолетней, сообщили порталу TVNET представители Госполиции.
В частном доме в Марупе мужчина застрелил двух членов семьи и совершил самоубийство
Полиция обнаружила тела около 21:00.
Как отметили в Госполиции, все трое погибших - члены одной семьи.
"Исходная информация свидетельствует, что, скорее всего, преступление совершил мужчина, который был найден мертвым в частном доме. Сейчас все указывает на то, что сначала мужчина убил двух членов своей семьи, после чего покончил с собой", - заявили в Госполиции.
Стражи порядка пояснили, что в связи с произошедшим в 1-м отделе бюро криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции начат уголовный процесс по второму пункту 118-й статьи Уголовного закона - убийство при особо отягчающих обстоятельствах (если были убиты два или более лиц).
Полиция изъяла оружие, которое, скорее всего, было использовано при совершении преступления.
В ходе расследования Госполиция выяснит точные обстоятельства и причины произошедшего.
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