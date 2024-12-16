В частном доме в Марупе мужчина застрелил двух членов семьи и совершил самоубийство

Полиция обнаружила тела около 21:00.

Как отметили в Госполиции, все трое погибших - члены одной семьи.

"Исходная информация свидетельствует, что, скорее всего, преступление совершил мужчина, который был найден мертвым в частном доме. Сейчас все указывает на то, что сначала мужчина убил двух членов своей семьи, после чего покончил с собой", - заявили в Госполиции.

Стражи порядка пояснили, что в связи с произошедшим в 1-м отделе бюро криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции начат уголовный процесс по второму пункту 118-й статьи Уголовного закона - убийство при особо отягчающих обстоятельствах (если были убиты два или более лиц).

Полиция изъяла оружие, которое, скорее всего, было использовано при совершении преступления.

В ходе расследования Госполиция выяснит точные обстоятельства и причины произошедшего.

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